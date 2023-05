Ecco chi sono le firme di oggi

I protagonisti della pagina dei Campionati di giornalismo di oggi sono gli studenti e le studentesse dell’Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi

di Grottammare. L’articolo di apertura sull’alimentazione sana e sostenibile è stato realizzato dalla classe

3C, mentre il servizio sul progetto "Eco Game" è a firma di Alessia Ficcadenti e Diego Palanca della classe 3D. Infine, il pezzo sul progetto "Give me five" è opera di Daniele Cianella, della classe 3C. In tutti i loro lavori i ragazzi e le ragazze della scuola di Grottammare sono stati coordinati dalla professoressa Fabiola Delfino.