Ecco come cambia la toponomastica a Massignano

Il territorio di Massignano avrà presto nuove vie a seguito della revisione della toponomastica. Con gli oltre 16 Km quadrati di territorio, dove nel corso degli anni si è registrata una consistente espansione edilizia con case e insediamenti produttivi, si è resa necessaria la costruzione di nuove strade, creando così una certa confusione soprattutto sulle numerazioni. Poche vie sempre più estese che adesso hanno visto il frazionamento con altri nominativi che, a breve dovranno essere approvati dal Prefetto per divenire operativi.

Per esempio la via Piane Santi, molto estesa, diverrà anche via Dell’Abbazia, via dei Cocciai, Menocchia, degli Ulivi, della Selva, degli Oleandri, dei Lecci, dei Pini e degli Allori. Contrada Montecantino diverrà anche: via 18 Giugno 1944, della Torre, Boccabianca, da Vinci, delle Ville Romane, dell’Approdo, Miramare, Arena, piazza della Fornace. Frazionata anche contrada Marezi che diverrà via del Crocefisso, della Madonnetta, Romanella, De Vecchis, del Lavoro e delle Agave. Contrada S. Pietro sarà frazionata in via S. Quirico, Forcella, della Cupetta, S. Gregorio, del Sole, della Fortezza, S. Sigismondo, delle Vigne, degli Olmi, della Palizzata e delle lavandaie.