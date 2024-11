Ecco come cambia l’economia del territorio

Un pubblico particolarmente numeroso ha fatto da degna cornice al convegno sul tema ’Caratteristiche socio-economiche dell’area Picena: focus sull’intelligenza artificiale e sulla necessità di nuove competenze’ che si è svolto ieri mattina nella Sala Verde del Palariviera di San Benedetto organizzato dall’Osservatorio socio – economico della Banca del Piceno. "La Banca del Piceno – ha detto il presidente della Banca del Piceno Sandro Donati nell’intervento introduttivo – è un’azienda di credito che opera a vantaggio della propria comunità". Un concetto evidenziato anche dal presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini il quale ha detto: "È estremamente importante il ruolo che svolge una banca del territorio a beneficio del territorio". Il presidente nazionale dell’Istat Francesco Maria Chelli ha esposto molti dati che delineano i principali aspetti del cambiamento economico e sociale del territorio. "Nelle Marche – ha sottolineato Chelli – la popolazione residente sta scendendo del -4,2% in linea con i valori provinciali. Analizzando il Bes ovvero l’indice del Benessere Eco Sostenibile una variabile molto importante è quella relativa alla funzione che l’istruzione ha per assicurare il benessere per il territorio. Ostacoli alla competitività come l’eccessiva burocrazia e le difficoltà di accesso al credito, sono in diminuzione significa che il giudizio degli imprenditori sta migliorando nel contempo però gli stessi operatori denunciano la mancanza di personale qualificato".

Il magnifico rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori ha detto: "In questa fase congiunturale è molto importante porre l’attenzione sulle analisi delle variabili socio economiche considerando i diversi fattori che stanno caratterizzando il cambiamento in atto. Nel nostro territorio le imprese stanno diminuendo. Il fenomeno è particolarmente marcato tra le imprese artigiane". Sul tema dell’AI Gregori ha aggiunto: "C’è un’intelligenza artificiale da gestire e non da subire. Per un corretto approccio all’intelligenza artificiale è fondamentale sviluppare competenze trasversali evitando approcci esclusivamente verticali".

Luca Servalli di Iccrea ha aggiunto: "L’intelligenza artificiale aiuterà sia l’operatività del cliente delle nostre banche e permetterà alle aziende di credito di offrire nuovi servizi maggiormente rispondenti alle esigenze dei clienti". Presente anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: "Già siamo nell’era dell’intelligenza artificiale. Non vedo rischi e pericoli per l’uomo se sa essere protagonista di questo cambiamento". Il sottosegretario onorevole Lucia Albano ha evidenziato come il tema dell’intelligenza artificiale sia stato uno dei principali aspetti affrontati nel corso del G7 "grazie alla richiesta avanzata dal Governo Meloni". Il direttore generale della Banca del Piceno Gabriele Illuminati ha concluso: "Il convegno ha rappresentato un validissimo momento di confronto e di analisi sul tema dell’intelligenza artificiale. Queste iniziative devono sempre caratterizzata l’attività di una banca di comunità come la nostra".