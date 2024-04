Ecco come cambierà il campo Ciarrocchi

La casa del settore giovanile della Samb ma anche un moderno hub sportivo per la città con palestra, piscina scoperta accessibile a persone con mobilità ridotta e disabilità, un’aula didattica a servizio del quartiere che potrà essere adibita anche a sala cinema, campi da padel, un nuovo campo da calcio a 5, nuova tribuna scoperta, spogliatoi anche per le donne. Questo il progetto della famiglia Massi per il centro sportivo Marcello Ciarrocchi, già protocollato in Comune e presentato ieri dallo stesso presidente della Samb Vittorio Massi, dal notaio Maria Elisa D’Andrea, dall’architetto Fabio Scarpantoni e dalla commercialista Vanessa Ripanucci. "Oltre a dare dei servizi per lo sport e per il calcio giovanile – ha spiegato l’architetto Scarpantoni – ci sono una serie di obiettivi legati all’ambiente e all’accessibilità. Macrobiettivi che ha voluto la società così come l’ecosostenibilità e per questo abbiamo dovuto fare un passo in più per dare l’autosufficienza energetica a tutto il campo prevedendo, per esempio, un impianto fotovoltaico da 50 kilowatt che può rendere autosufficiente tutta la struttura". L’impianto è stato già oggetto di lavori per 732mila euro, pagati dalla famiglia Massi. Ora serviranno altri 2,5 milioni di euro. La strada è quella dell’affidamento diretto secondo il nuovo decreto stadi con il finanziamento da parte del Credito Sportivo. La questione dovrà chiaramente passare in consiglio comunale. "Siamo stati presso l’istituto del Credito Sportivo – ha spiegato il notaio Maria Elisa D’Andrea – e ci sono state proposte due vie. La prima prevede un finanziamento diretto alla società sportiva della durata di cinque anni con un tasso compreso tra il 6 e l’8 per cento per la metà di quello che viene investito. Questo significa che l’importo esatto è di 2 milioni e 575mila euro e per la metà esatta di questo importo ci viene proposto un finanziamento con un tasso normale che possiamo trovare sul mercato ma con un assistenza rivolta allo sport e di conseguenza molto più tecnica rispetto ad altre banche. L’altra è quella di finanziare integralmente l’amministrazione comunale con un tasso zero per i primi dieci anni (poi sale a circa il 2% ndr) con la società sportiva che rimborserebbe il Comune secondo le rate indicate dal credito sportivo. La soluzione economicamente migliore è evidente ma le decisioni non le prendiamo da soli". Con il Comune ci sono contatti continui,l’Amministrazione sta valutando.

La conclusione al presidente Vittorio Massi: "Qui c’è una società che vuole far crescere San Benedetto. Se la Sambenedettese è veramente importante per la città oggi tutti hanno la possibilità di dimostrarlo".

s. v.