Ecco come cambierà viale Buozzi

Palazzina ex Garden, bambinopoli, pinete e balaustre: sono tanti e differenti i cambiamenti che deve attendersi viale Buozzi, uno degli assi portanti del centro sambenedettese. I vari progetti posti in essere necessitano di tempo per poter essere messi in concreto: insomma, il ‘salotto buono’ della riviera deve fare i conti con i mille ostacoli posti dalla crisi per potersi ammodernare. Alcune date quindi vanno aggiornate: per esempio quella della palazzina D’Isidori, che prenderà il posto dell’ex Hotel Garden, che verrà completata nella primavera 2024. Se la fine dei lavori era inizialmente prevista per la prossima estate, lo slittamento è dovuto a tutta quella serie di fattori che influenzano qualsiasi cantiere, soprattutto il ritardo nell’approvvigionamento dei materiali edili. Va inoltre considerato che il cantiere di viale Buozzi è di per sé più complesso da portare avanti, vista la presenza del mercato e delle varie iniziative durante le festività. A prendere il posto della struttura ricettiva sarà un unico corpo residenziale di sette piani, al cui interno troveranno spazio 26 unità abitative.

Rispetto all’hotel, ci sarà una riduzione sul frontale e la perdita delle balconate laterali: ad essere ristretto sarà l’ingombro a terra attraverso l’eliminazione della vecchia scalinata verso est. E ancora, il prospetto sud verrà ridisegnato liberandolo di tutti i balconi un tempo esistenti a ridosso della pineta comunale: nei lati nord e sud il progetto non prevede nessun aggetto a causa del limitato distacco dal confine a nord e con il confine sud coincidente con le mura d’ambito dell’edificio. L’edificio vero e proprio, formato da un unico corpo, consterà di due piani sottostrada da adibire a parcheggio meccanizzato, a fondaci e ambienti di servizio che occuperanno pressoché tutta la superficie del lotto. Invece per quanto riguarda l’ex bambinopoli, la pratica di riqualificazione è stata messa in standby per l’incredibile mole di lavoro affidata ai tecnici comunali, ora impegnati a completare il progetto del Ballarin.

Il quarto piano di Viale De Gasperi deve ancora stimare il valore dei beni che insistono sul terreno dato in concessione: una volta effettuato il computo, si potrà trattare con il privato per il recupero del lotto, da riassegnare tramite bando. Infine, c’è grande attesa per il restyling da 520mila euro delle pinete e delle balaustre lungo il viale: stando al piano triennale di opere pubbliche, però, l’opera è stata rinviata al 2024.

Giuseppe Di Marco