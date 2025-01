Ecco come rinascono le palazzine Santarelli

Dopo trent’anni di abbandono e degrado, le palazzine Santarelli di San Benedetto hanno finalmente trovato un nuovo proprietario: l’azienda edile Panichi di Ascoli Piceno. L’acquisizione dell’area, situata a sud dell’ex stadio Ballarin, sarà ufficializzata oggi dal sindaco Antonio Spazzafumo, che ha coordinato l’intera operazione. La conferenza stampa, prevista in tarda mattinata sul posto, svelerà i dettagli dell’accordo e le future destinazioni dell’area. Le palazzine Santarelli, edificate negli anni ‘90, sono rimaste incomplete e in stato di degrado per decenni. Ci sono scale, tetti e pavimenti, manca tutto il resto.

Nel corso degli anni, la struttura è stata spesso occupata da senzatetto, trasformandosi in un rifugio di fortuna. Alcuni hanno dormito per mesi all’interno di quelle palazzine ed è per questo che ieri, come azione propedeutica all’ufficiale passaggio di proprietà che dovrebbe avvenire oggi, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per verificare la situazione all’interno. L’area, che si estende per quasi 8.000 metri quadrati con lati di circa 100 metri su via Vespucci e viale Colombo, rappresenta una porzione significativa del tessuto urbano di San Benedetto del Tronto. Il fondo immobiliare che ha gestito la proprietà negli ultimi anni ha finalmente trovato in Panichi un acquirente credibile, capace di valorizzare l’area con un progetto ambizioso. Si tratta di un’azienda ascolana con sede in Strada della Bonifica fondata dai fratelli Stefano e Simone Panichi. L’azienda, attiva da oltre trent’anni, si occupa principalmente di costruzione e ristrutturazione in ambito civile e industriale. Accanto al core business, Panichi S.r.l. promuove anche progetti culturali, sociali e ambientali, dimostrando un forte legame con il territorio. L’obiettivo dichiarato per le palazzine Santarelli è la realizzazione di una struttura ricettiva di alto livello, si parla addirittura di un ’5 Stelle’.

Di certo, a quanto si apprende, viene esclusa la possibilità di edilizia residenziale. Di certo l’operazione mette la parola fine ad una storia di degrado che dura da trent’anni, da quando cioè il cantiere di costruzione smise di lavorare lasciando l’opera, tutt’altro che irrilevante per la ’skyline’ cittadina viste le dimensioni, come una grande incompiuta che per decenni ha fatto parte di un paesaggio di abbandono e degrado insieme allo stadio Ballarin, lasciato a lungo tempo in condizioni di estrema fatiscenza.

Emidio Lattanzi