Ecco come sarà il nuovo circolo Maggioni

Il futuro del Circolo Tennis Maggioni prende finalmente forma anche visivamente, grazie ai rendering del progetto di riqualificazione che prefigurano un impianto moderno, funzionale e aperto alla città. Rendering che saranno al centro dell’incontro tra Circolo e amministrazione che si terrà entro fine mese. Le immagini mostrano un complesso sportivo completamente ripensato, capace di coniugare tradizione tennistica e nuova fruibilità. Al centro resta il campo principale in terra rossa, affiancato da un’area verde di accoglienza e da spazi dedicati al relax e alla socialità. Sulla fascia che costeggia viale Marinai d’Italia, il progetto prevede l’inserimento di due ulteriori campi da padel che saranno collegati al corpo centrale dell’impianto, dove trovano posto la nuova club house, un bar-ristorante panoramico e aree multifunzionali per eventi, incontri e attività didattiche. Ampie vetrate, materiali naturali e verde integrato contribuiscono a un’idea di circolo aperto e contemporaneo, in linea con gli standard dei centri sportivi internazionali.

Nell’area principale, il progetto prevede tribune rinnovate, illuminazione a basso impatto e un percorso interno ridisegnato per migliorare l’accessibilità. Gli interni della club house, come si nota dai render, si sviluppano in spazi luminosi e sobri, con arredi chiari e un design pensato per valorizzare la vista sui campi. Su questo disegno architettonico e gestionale si innesta ora la fase amministrativa: entro la fine di ottobre è infatti previsto un incontro tra il Comune di San Benedetto del Tronto e il Circolo Tennis Maggioni per definire i due nodi principali ancora aperti. Il primo riguarda i canoni di concessione relativi all’area, di proprietà comunale dal 2017; il secondo è l’avvio dell’iter che dovrà condurre alla riqualificazione vera e propria e all’auspicato ritorno del Challenge estivo che, proprio a causa della mancanza di requisiti strutturali, manca da due anni. Il confronto, annunciato dal sindaco Antonio Spazzafumo, arriva dopo mesi di interlocuzioni e dopo che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di giungere a una soluzione condivisa. "Con questa amministrazione si è instaurato un dialogo positivo e costruttivo che ci fa guardare con fiducia alla definizione dell’accordo", spiega il presidente del Circolo, Afro Zoboletti, sottolineando come siano state rivalutate alcune situazioni pregresse, tra cui il periodo di sospensione legato al Covid e i lavori di miglioria già realizzati dal club. Secondo quanto trapela, l’intesa economica sarebbe ormai vicina.

Emidio Lattanzi