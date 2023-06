"Ecco come sarà l’area Brancadoro"

"Cercheremo di non chiedere varianti, il progetto tiene conto di tutti i vincoli che insistono sull’area". Parola di Luigi Rapullino, ceo di Sideralba, che con il suo gruppo ha acquisito all’asta l’area Brancadoro e a luglio presenterà all’Amministrazione e alla città il progetto di quello che diventerà non solo il polmone verde di San Benedetto ma anche il polo di più federazioni sportive e il centro di eventi internazionali in un’arena e allo stadio perché Rapullino si propone anche di riqualificare l’area attorno al Riviera delle Palme (la zona di prefiltraggio in sostanza). A disegnare il progetto l’architetto Enzo Eusebi, project manager Emidio Morganti. "Non si possono – ha spiegato lo stesso Rapullino – inserire tutti i 200mila metri quadri in un’unica fase progettuale".

Dunque, come si realizzerà il progetto?

"Noi lo definiamo un progetto circolare, cominceremo da una porzione creando qualcosa di importante ma sostenibile, la prima fase effettiva riguarderà il verde, poi passeremo alla realizzazione di un’arena per eventi, anche internazionali, poi torneremo sulla prima zona per sviluppare un progetto di sostenibilità e quindi creare energia, da qui potremo iniziare a realizzare una cittadella dello sport che non vedrà solo campi da paddle e tennis. E’ un’area talmente ampia che non finiremo mai di farci investimenti, poco a poco aggiungeremo qualche altra disciplina, ogni anno stanzieremo un budget, quello iniziale si aggira attorno ai 15 milioni".

Più nel dettaglio?

"Un terzo dei 200mila metri quadrati dell’area sarà destinato a verde. Penso a prati, alberi, un verde pubblico attrezzato. L’altra porzione dell’area sarà dedicata a strutture sportive, sarà uno spazio aperto, anche l’arena degli eventi, seppur coperta, sarà un campo aperto".

Si vocifera anche della realizzazione di una piscina con onde artificiali per il windsurf, è davvero prevista?

"Non nella prima fase, vedremo negli anni successivi".

L’arena per gli eventi quanti spettatori potrà contenere?

"5 o 6mila".

Dunque niente grandi concerti? O anche lo stadio Riviera delle Palme rientrerà nel progetto?

"Potremmo essere di supporto all’amministrazione nella sistemazione dell’area intorno allo stadio valorizzandola".

Penserete anche ad una foresteria, magari per la squadra della città?

"Niente foresteria nella prima fase, sono ipotesi che riguarderanno la fase successiva. Vogliamo coinvolgere diverse federazioni sportive".

Sabrina Vinciguerra