Ecco come scegliere un nuovo dottore

Cosa deve fare un assistito in seguito al pensionamento del proprio medico di medicina generale per sceglierne uno nuovo? Spesso tra i cittadini c’è molta confusione sul da farsi e, soprattutto, sul come avere notizie sui professionisti che ci sono circa la possibilità che hanno di accettare o meno ulteriori pazienti. La maggior parte si reca all’ufficio anagrafe assistiti dell’ospedale ‘Mazzoni’ per chiedere informazioni (ecco anche perché c’è sempre molto da attendere prima del proprio turno agli sportelli), ma quest’ultime potrebbero facilmente essere reperite sul sito dell’Ast (www.asur.marche.it) dove, alla sezione cittadini, si può consultare l’elenco dei medici di base del distretto sanitario di competenza nel quale è indicato, per ciascuno, se possono prendere ancora assistiti o se sono massimalisti.

"Sul sito, nella sezione cittadini, cliccando sulla voce medici medicina generale – spiega la Picciotti – sono elencati tutti quelli presenti con orari e sede di ambulatorio, e la città dove si trovano. Al fianco dei nomi ci sono delle bandierine: è verde se il medico ha ancora molti posti disponibili, gialla se può acquisire solo delle scelte per ricongiungimenti famigliari, rosso se non può acquisire nuovi assistiti perché ha raggiunto il numero massimo. Quindi, dal sito il cittadino si può intanto fare un’idea. E successivamente può recarsi, o inviare una e-mail, all’anagrafe assistiti per il cambio".

L’elenco, aggiornato a ieri, conta 135 medici di medicina generale nella provincia di Ascoli (Ascoli e San Benedetto) e di questi solo 6 hanno la bandierina rossa, ovvero sono massimalisti e non possono essere scelti, 31 ce l’hanno gialla, ovvero sono massimalisti che possono essere scelti solo per ricongiungimento famigliare, e i restanti ce l’hanno verde, ovvero non sono massimalisti e possono accogliere nuovi iscritti.

Intanto, dopo quanto accaduto domenica a una dottoressa durante il turno di continuità assistenziale all’ex Luciani, il direttore dell’Ast Nicoletta Natalini ha convocato ieri una riunione con i coordinatori delle guardie mediche. "L’Ast – conclude la Picciotti – tutela i medici di guardia che lavorando da soli con delle misure di protezione, che sono il videocitofono e il dispositivo di sicurezza ‘uomo a terra’ che, se attivato, consente l’arrivo della vigilanza. Bisognerebbe abbassare i toni e capire che i medici cercano di fare al meglio il loro lavoro. Se si continuano ad aggredire rischiamo di ritrovarci senza il servizio. Sono pochi quelli disposti a coprire i turni, perlopiù giovanissimi, e finisce davvero che nessuno voglia più farli".

Lorenza Cappelli