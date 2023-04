Ecco cosa serve per la svolta "Allarme alloggi e pochi servizi" Massi: mancano anche gli spazi

Dai servizi per gli studenti, di non facile reperibilità, agli spazi, non tantissimi, per l’attività didattica: è su questi due fattori che, secondo il presidente del Consorzio universitario Piceno, Claudio Massi, occorre lavorare maggiormente, sia ad Ascoli, sia a San Benedetto, per far diventare il Piceno un territorio sempre più a misura di università. Nel capoluogo Piceno, così come in riviera dove ancora non c’è una mensa per gli iscritti, gli studenti faticano a trovare stanze o case in affitto, mentre il post terremoto, tra inagibilità e cantieri, rende difficile la disponibilità di maggiori spazi per le lezioni.

"Sia Ascoli che San Benedetto – dice Massi – hanno un problema di reperibilità di spazi, ma anche di servizi. E sappiamo bene che per incrementare il numero degli iscritti è importante avere anche disponibilità di alloggi. Nel capoluogo la situazione è davvero preoccupante, ma anche in riviera non si trovano facilmente. Diciamo che stiamo lavorando in questa direzione. Il Comune di Ascoli ha infatti programmato un incremento dei posti con lo studentato al polo Sant’Angelo Magno, ma non sarà pronto subito, ci vorrà un paio d’anni credo. Noi però abbiamo bisogno adesso di questi servizi. Per quanto riguarda, invece, la mensa, ad Ascoli c’è (Lorenz Cafè in piazza del Popolo ndr), mentre a San Benedetto non c’è proprio, ma ci stiamo lavorando per trovare soluzioni in attesa anche che i numeri diventino più importanti. E poi c’è il problema degli spazi per la didattica, soprattutto ad Ascoli per via della ristrutturazione post sisma".

Sul numero degli iscritti ai corsi di laurea dell’Università di Camerino che negli anni è un po’ sceso, mentre sta salendo a quelli dell’Università politecnica delle Marche, Massi continua dicendo: "Alla politecnica le iscrizioni aumentano, e credo l’andamento sarà sempre questo, perché è stata accresciuta l’offerta dei corsi di laurea nel settore sanitario. Infermieristica va molto bene (oggi a palazzo dei Capitani si svolgerà la sessione di laurea ndr), è comunque un settore con una domanda alta. Dovrà poi partire il nuovo corso di laurea triennale in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, credo a settembre, con sede all’ospedale Mazzoni. Per quanto riguarda, invece, l’Università di Camerino, ha registrato un incremento design industriale, mentre ha registrato una leggera flessione architettura. Invece a San Benedetto, biologia della nutrizione va bene. Da parte nostra stiamo stimolando l’Unicam, che è un partner importante, a incrementare l’offerta e infatti è previsto dal prossimo anno l’inserimento di nuovi corsi. Tutto ciò che gira intorno alla facoltà di architettura, che ad Ascoli è molto importante, crescerà".

Lorenza Cappelli