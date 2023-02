Ecco ’Cupra Whatsapp’: un servizio per i giovani

L’amministrazione di Cupra Marittima, in collaborazione con il centro ’Europe direct’ della Regione Marche, ha dato il via ad una nuova rubrica dedicata ai giovani dal titolo ’News dall’Europa per i giovani’. Un appuntamento settimanale che ogni sabato mattino fornisce informazioni e notizie attraverso il servizio pubblico di comunicazione che il Comune ha attivato con la comunità tramite "Cupra Whatsapp". Una rubrica creata per fornire informazioni ai giovani del territorio su alcune delle più interessanti opportunità di stage, formazione e offerte di lavoro provenienti dall’Europa e da altri paesi all’estero. "Al fine di favorire sempre di più la conoscenza di tutte queste opportunità, a breve apriremo, in collaborazione con la Rete Informagiovani di Cupra e Grottammare, "uno "Sportello Europa" all’interno degli uffici comunali, che fungerà da "Antenna Decentrata" sul territorio del Centro Regionale ‘Europe Direct Regione Marche – afferma l’assessore alla cultura Daniela Luciani – Nel frattempo, i giovani che vogliono essere sempre aggiornati su tutte le notizie dall’Europa, possono seguirci sulla nostra pagina Instagram: @spazioeuropagiovani_cupra, come pure su quella del centro Europe Direct Regione Marche, su Instagram, Facebook, twitter, YouTube.