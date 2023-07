Ecco Daniele Di Bonaventura e l’incanto del suo bandoneon

Una rassegna elegante, raffinata, suggestiva, in uno dei luoghi più belli di Porto San Giorgio. Sarà Daniele di Bonaventura, con il suo bandoneon, ad aprire questa sera la rassegna Onde Sonore, a Rocca Tiepolo. Originario di Fermo, Di Bonaventura è considerato uno dei più originali e creativi bandoneonisti al mondo. La sua musica è una mescolanza meravigliosamente seria e al contempo straordinariamente giocosa di musica classica e di jazz, tra improvvisazione e libertà, e fa riferimento in particolar modo alle tradizioni melodiche mediterranee e al genere musicale sudamericano. Anche nelle sue esibizioni da solista esegue e improvvisa pezzi che nascono dalla sua "patria musicale", la cui ispirazione spazia dai compositori del barocco ai classici della canzone popolare, per approdare al suo ultimo repertorio, e creano un suo specifico mondo musicale incredibilmente variegato e nel contempo inconfondibile, dove il bandoneon sa trasformarsi, come per gioco, in un’armonica a bocca o nell’organo di una Chiesa. Gli altri appuntamenti della rassegna sono il 16 luglio, con l’orchestra da camera del conservatorio Pergolesi, con il solista Francesco Manara, e il 26 luglio il trio Mauro De Federicis.

Per l’assessore alla cultura di Porto San Giorgio Carlotta Lanciotti si tratta di tre date evento, che vanno a caratterizzare l’estate musicale sangiorgese, in un luogo che si conferma cornice ideale per eventi di qualità.