Ecco ’Dea Cupra digital art’ Si trasforma il patrimonio d’arte

Turismo e Cultura si intrecciano nel comune di Cupra Marittima, dove gli uffici sono impegnati in importanti progetti di digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio artistico del paese che punta molto sul Parco Archeologico e non solo. Il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione dei comuni importanti risorse per il ripristino dei flussi turistici post pandemia e l’Ufficio Cultura del comune di Cupra Marittima ha risposto al bando con un bel progetto denominato ’Dea Cupra digital art una strategia di promozione integrata del patrimonio artistico di Cupra Marittima’, che è stato selezionato e finanziato con 199.500 euro. E’ un progetto piuttosto articolato che prevede, nel corso di due anni, la digitalizzazione del patrimonio artistico, affidato alla ditta Ett di Genova, la promozione e la comunicazione del marchio con cui identificare i beni di interesse artistico di Cupra da promuovere nelle varie iniziative. Vi è anche una parte dedicata ai laboratori artistici, come affreschi e mosaici, che sono già in corso con l’iniziativa ’I venerdì artistici’ che si tengono al Parco Archeologico. In futuro si prevede anche una mostra permanente del maestro Nazzareno Tomassetti ed anche un paio di ’Residenze artistiche’ durante le quali gli artisti selezionati realizzeranno la loro opera che resterà di proprietà del comune di Cupra Marittima.

"Puntiamo molto sulla realizzazione di questo progetto che può favorire la conoscenza del patrimonio artistico e archeologico del nostro paese – ha affermato l’assessore alla cultura e turismo, Daniela Luciani – Questo grazie ai virtual tour e realtà aumentata, insieme alla realizzazione di un branding per la promozione integrata del territorio. Avremo un logo identificativo che ci consentirà di farci riconoscere al di fuori dei confini regionali e nazionali, per le nostre forti potenzialità".

Marcello Iezzi