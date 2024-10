Ecco ’Dimissioni protette’: il progetto da 330mila euro

Sostenere le famiglie che si prendono cura a domicilio dei propri cari non autosufficienti dimessi dall’ospedale: dal 30 settembre scorso è possibile grazie a un’importante sinergia tra l’Ast di Ascoli e gli Ambiti territoriali sociali di Ascoli, San Benedetto e dell’Unione dei comuni della Vallata del Tronto che ha permesso la realizzazione del progetto ‘Dimissioni protette in integrazione sociosanitaria’. Finanziato dall’Ue nell’ambito del Pnrr con 330mila euro, il progetto prevede che le persone parzialmente autosufficienti, o completamente non autosufficienti, in dimissione dagli ospedali ‘Mazzoni’ e ‘Madonna del Soccorso’, o dall’ospedale di comunità di Ascoli, possano ricevere un importante aiuto assistenziale. In sintesi, da fine settembre le persone con perdita dell’autonomia parziale o totale, ricoverate in un reparto per acuti dei nosocomi dell’Ast di Ascoli, o nell’ospedale di comunità di Ascoli, possono usufruire delle ‘dimissioni protette in integrazione sociosanitaria’.

È il reparto dove si trova ricoverato il paziente a segnalare all’unità di valutazione integrata (Uvi) del distretto sanitario al quale appartiene, il bisogno di organizzare una dimissione protetta. L’Uvi esegue una valutazione sociosanitaria e se la condizione clinica della persona è compatibile con la dimissione al suo domicilio, può attivare l’assistenza medico-infermieristica (Adi) o le risorse del nuovo progetto, ovvero l’assistenza al domicilio da parte di un operatore sociosanitario che sarà presente a casa anche quotidianamente, per un totale indicativo di 6 ore a settimana. Nei tre ambiti sono stati individuati 125 beneficiari, cui saranno destinate 3.168 ore per attività da concludersi entro il 31 marzo 2026, in cui l’oss avrà il compito di supportare il paziente a casa per interventi di assistenza ma anche per dare sostegno alla famiglia attraverso la formazione dei caregiver.

Giuseppe Di Marco