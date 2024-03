Ecco Dinamo, comunità energetica

A Grottammare è nata la prima ’comunità energetica rinnovabile’ del territorio che coinvolge la Perla dell’Adriatico, parte di Cupra Marittima e parte di Ripatransone. L’atto costitutivo, che al momento vede coinvolte una decina di cittadini, è avvenuto il 22 febbraio nello studio del notaio Flavia De Felice di San Benedetto. Si chiama ’Dinamo’ ed è stata fondata da cittadini che intendono fare insieme un passo avanti verso la transizione energetica in sintonia con la direttiva UE e con la successiva legislazione nazionale. La sede sociale dell’associazione si trova nel paese alto di Grottammare, in perfetta sintonia con il progetto che si pone come obiettivi la tutela e la sostenibilità dell’ambiente e di chi lo abita. Il Deus ex machina del progetto, appoggiato dai comuni di Grottammare, Cupra Marittima e Ripatransone, è l’ingegner Dante Fabbioni. "Dinamo è una libera associazione senza fini di lucro, inclusiva, aperta alla partecipazione di cittadini, istituzioni, enti e aziende che considerano necessario fare qualcosa in prima persona per migliorare la coesione sociale, per combattere l’inquinamento, favorire lo sviluppo capillare, lo scambio e l’autoconsumo delle energie rinnovabili e per essere di aiuto alle realtà disagiate e meritevoli di sostegno".

Le risorse economiche dell’associazione saranno impiegate sul territorio per alleviare la povertà energetica delle famiglie e per progetti di assistenza sociale ed in parte per ridurre il costo delle bollette agli associati e incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili. "E’ una realtà da sostenere – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – per tutte le sue finalità, ambientali, sociali ed economiche. Siamo ai nastri di partenza". Presente all’incontro anche il sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni che in questa iniziativa vede un futuro per la propria comunità. "Siamo felici di far parte di questa comunità – ha affermato Piersimoni – per tutti i vantaggi ambientali, territoriali e sociali, per cui grazie per averci coinvolti, faremo la nostra parte". Sulla stessa linea l’assessore Alessandra Biocca: "E’ stato un percorso lungo che supporta il tema dell’ambiente e la necessità di fare squadra. Un progetto ambizioso a favore della comunità". In sintesi nella comunità energetica c’è una realtà che produce e una che consuma in tempo reale, con vantaggi economici e non solo. La partecipazione è libera, contatti dinamocer.org.

Marcello Iezzi