Ecco dove sarà la ’Spiaggia accessibile’ quest’estate

La ’Spiaggia accessibile’ per la prossima stagione estiva, nel comune di Grottammare, è stata individuata nella spiaggia libera numero 3. Si tratta di un progetto di inclusione curato dall’assessore Monica Pomili con l’intento di incrementare e migliorare l’accoglienza verso turisti con disabilità di varia natura. A seguito di sopralluogo eseguito dai Servizi sociali e Tecnici è stata individuata la spiaggia 3 chi si trova a piano strada ed è dotata di una struttura comunale con spogliatoio e bagno per disabili. Ad occuparsi della spiaggia saranno i membri dell’associazione "Comete" che ha partecipato al bando regionale per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo "Marche for All". Del progetto sono partner anche i comuni di San Benedetto, Cupra Marittima e Massignano. Su richiesta della "Consulta dei disabili" e dell’Associazione "Aida 2.0" è stato deciso di intitolare la spiaggia al cittadino grottammarese Giuseppe Greco, già membro della Consulta dei disabili ed ex vicepresidente dell’Associazione, deceduto l’anno scorso. Di fronte alla spiaggia saranno realizzati 3 parcheggi per disabili.