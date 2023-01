Ecco dove saranno gli autovelox

Febbraio è dietro l’angolo e le Amministrazioni comunali e la Provincia avvertono ancora una volta di fare attenzione agli autovelox. Che vengono visti come salva vita per gli automobilisti dal piede pesante o come micidiali macchinette per far fare cassa alle Amministrazione comunali, ormai ci si deve convivere. Sono poco usate, o affatto, dai comuni di San Benedetto, Grottammare e Cupra, dove sono attivi alcuni Photored fissi, gli autovelox spuntano 4 volte al mese a Massignano e Monteprandone, mentre a Ripatransone più volte a settimane, cui si devono aggingere quelli della polizia stradale, dei carabinieri, della polizia provinciale. Insomma territorio presidiato al fine di scoraggiare la velocità. Nel mese di febbraio l’autovelox sarà attivo lungo la statale Adriatica a Marina di Massignano l’8 e il 22, e due volte lungo la Valmenocchia di Massignano il 15 e il 24. Occhio a Monteprandone dove martedì l’autovelox sarà attivo dalle 13,30 alle 17 lungo la Salaria angolo Fosso Nuovo.