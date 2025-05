Ecco dove saranno gli autovelox

Ormai sono ripresi a pieno ritmo i controlli della velocità lungo alcune strade, ritenute pericolose, nel comune di Monteprandone. Controlli che vengono eseguiti con apparecchio omologato e nel rispetto delle previste nuove norme disposte dagli organi competenti. Dunque, la campagna di controlli mirati al rispetto dei limiti di velocità per garantire una maggiore sicurezza sulle strade di Monteprandone va vanti a cura della polizia locale che nel mese di maggio posizionerà l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità lungo le seguenti strade: mercoledì 7 maggio dalle ore 10 alle 13 in via Scopa; venerdì 16 dalle ore 15 alle 18 lungo la provinciale Salaria in contrada Sant’Anna; mercoledì 21 dalle ore 15 alle 18 ancora sulla provinciale Salaria, ma in contrada San Donato e mercoledì 28, sempre dalle ore 15 alle ore 18, di nuovo sulla provinciale Salaria in contrada Sant’Anna.