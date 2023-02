Ecco dove saranno gli autovelox in questo mese

Prosegue anche nel 2023 la campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade di Monteprandone. Per febbraio, la polizia locale posizionerà l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie viarie del territorio. Lunedì, dalle 10 alle 13, le apparecchiature saranno operative in via Scopa che collega la zona del casello autostradale di San Benedetto alla zona industriale di Monteprandone, strada soggetta ad incidenti stradali anche molto gravi. Mercoledì 15 l’autovelox sarà posto, dalle 13,30 alle 17, in via San Giacomo, altra strada particolarmente critica dov’è necessario moderare la velocità. Gli ultimi due appuntamenti del mese sono riservati alla via Salaria. Il primo controllo avverrà il 25 dalle 10 alle 13, in contrada Sant’Anna, mentre il secondo, il 28, dalle 13,30 alle 17, in contrada San Donato. A Massignano autovelox attivo lungo la Nazionale l’8 e il 22, e sulla Valmenocchia il 15 e il 24 febbraio.