Ecco ‘Economy of Francesco’

Appuntamento domani, alle 17, alla Bottega del terzo settore, con i giovani di ‘Economy of Francesco’, il movimento internazionale di economisti impegnati in un processo di cambiamento globale dell’economia creato da Papa Francesco, per la maratona di lettura ‘Le mille e una notte’ a sostegno dei giovani che in Iran e in Afghanistan protestano contro le violenze, i crimini e gli abusi che stanno colpendo soprattutto le donne. Tantissime città hanno già aderito da tutto il mondo, tra cui Ascoli dove l’evento è promosso dal consorzio ‘Il Picchio’ e vedrà la partecipazione di numerosi lettori ed attivisti: Cristiana Castelli, Ina Komino, Roberto Paoletti, Elisabetta Vatielli, Eleonora Tassoni, gli attori delle compagnie Donattori e Castoretto Libero, Ascenza Mancini e Don Francesco Mangani dell’associazione ‘Il portico di padre Brown’.