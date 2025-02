Ecco finalmente i nomi dei carri che animeranno la grande festa

Sono stati finalmente resi noti i nomi dei carri allegorici che animeranno il Carnevale Sambenedettese nei pomeriggi di domenica 2 e martedì 4 marzo. Dopo diverse riunioni tra i soci dell’Associazione Amici del Carnevale Sambenedettese, è stata ufficializzata la selezione delle quattro creazioni che stanno prendendo forma all’interno del capannone temporaneo sorto dietro l’Istituto Professionale Guastaferro di viale dello Sport a San Benedetto.

I carri in gara saranno: L’ultimo ghiacciaio, Come se sona se balla, Alice e il carnevale delle meraviglie e Il treno dei desideri. Non mancheranno poi gli ospiti, vale a dire i carri provenienti da fuori dei confini comunali. Da Castignano arriveranno tre carri – Siamo in un mare di guai, Looney Talsi e I minions – mentre altri tre giungeranno da Ripaberarda, Castel di Lama e Comunanza. Su questi ultimi, tuttavia, c’è ancora grande mistero, poiché gli organizzatori mantengono il massimo riserbo sui temi.

A rendere possibile la realizzazione delle opere è una squadra di carristi affiatata e appassionata. Tra loro figurano Marco, Sandro e Filippo Cinciripini, Maicol, Marika e Marzia Brutti, Valentina Vitali, Giada Di Lorenzo, Sebastiana Poli, Emidio Quinzi, Walter Benigni (Sfasciò), Nicolas Marini, Elena Capparè e Michela Scataglia. Un dato significativo è che circa la metà dei carristi ha meno di 25 anni, un segnale incoraggiante per il futuro della manifestazione.