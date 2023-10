Ecco ’Folignano Futura’:: "Per un salto di qualità"

E’ stato presentato ieri mattina a Villa Pigna il movimento ‘Folignano Futura’. "Un’occasione – hanno dichiarato gli addetti ai lavori – per promuovere il progresso e lo sviluppo sostenibile della comunità di Folignano. Tante le persone che hanno presenziato all’iniziativa, tra questi anche il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti. E’ stata l’occasione per presentare gli obiettivi, la visione e le iniziative che il gruppo intende portare avanti per il bene della comunità. Si partirà già sabato 31, alle 19, con un incontro promosso per ricordare la figura di Salvo d’Aquisto. Il capogruppo del movimento, il professor Dario Albertini, ha voluto mettere le cose in chiaro: "Non si tratta della presentazione di una lista, ma di un movimento che vuole portare un’ondata di freschezza, un rinnovamento. Si tratta di un movimento spontaneo di cittadini, che promuove la cultura, la vivibilità e la rigenerazione urbana, incoraggiando la diffusione del senso civico e la responsabilità di ognuno nel contribuire alla crescita civile del proprio paese. Il nostro motto è: ‘tra la gente per la gente’. Vogliamo proiettarci nel futuro, vogliamo che questo paese faccia il salto di qualità diventi una città, le condizioni ci sono tutte. Ogni giovedì, alle 21.30, ci incontreremo per proporre idee e per proiettarci nel futuro".

Lo scopo del movimento è proporre cultura e convegni, sottolineando che è necessario essere visionari e custodi del territorio. "Tutti insieme per proporre iniziative, visioni, per mettere in atto una democrazia diretta, siamo testimoni di un’importante storia che questo comune ha avuto in passato, Rocca di Morro era un avamposto importantissimo, adesso sta a noi fare in modo che questo non diventi solo un luogo di case, ma un centro di interesse anche dal punto di vista culturale". A supportare le idee di Albertini anche Peppe Paci, che ha sottolineato l’importanza delle numerose associazioni presenti sul territorio, inoltre Tania Arcangeli che ha parlato di inclusione e coesione delle cinque contrade presenti sul territorio, Fabrizio Cauteruccio ed Ambra Corradi. "Siamo qui – hanno sottolineato – intendiamo raccogliere idee, istanze, visioni, un lavoro che via via si allarga, stimolando nuovi progetti, raccogliendo i cittadini intorno ad una visione condivisa".

m.g.l.