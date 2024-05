Ecco ’Giochi a tavola’. Vino, cibo e divertimento. Eventi all’insegna del gusto

Non è mai stato così divertente e facile, conoscere il vino e la qualità di un cibo. Ora lo è, grazie al format ’Giochi a Tavola’, ideato da Laura Di Pietrantonio (presidente Charme Italia Ascoli Piceno), realizzato grazie al bando regionale ’Enoturismo delle Marche, dalla Vigna alla tavola’. Dodici gli eventi itineranti per il Piceno: partiti con una degustazione letteraria nella Libreria La Rinascita, si concluderanno il 20 giugno a Grottammare Alta, con birra artigianale e una cena BBQ gourmet. Il ciclo si sviluppa in ristoranti, cantine, location inusuali come musei e librerie e in una residenza storica luogo del Fai, quale Villa Cellini. "Gli eventi in cantina sono presso operatori enoturistici iscritti all’elenco regionale e per loro abbiamo studiato un format di giochi che rivalorizza i giochi da osteria in chiave enogastronomica e si sposa con degustazioni informali come aperitivi. Fondamentale per la riuscita è l’aspetto esperienziale che unisce ospiti, sommelier e vignaioli e birrifici in una serata divertente in cui si gioca alla pari, tra il suono del Buzz, bende per occhi e camere oscure per la degustazione gustativa. Grazie al sostegno della Regione Marche abbiamo sviluppato un format di successo, che racconta il vino in modo unico. Siamo al terzo anno di Giochi a Tavola e i partecipanti diventano sempre più preparati sull’enogastronomia", afferma Laura Di Pietrantonio.

Dopo la degustazione letteraria il ciclo è proseguito nella Tenuta Cocci Grifoni, Degusteria del Gigante Pub Old Spirit e ristorante San Giacomo. Fiore all’occhiello l’aperitivo emozionale nella galleria d’arte contemporanea ’Osvaldo Licini’, in cui i vini sono stati raccontati attraverso quadri e arte e i piatti dello chef Enrico Mazzaroni. Successo al ristorante Anita, dove il gioco ha coinvolto i commensali a colpi di ’pannella’, con la complicità di Vincenzo Spinosi, mentre il primo aperitivo in cantina si è sviluppato nella Cantina Velenosi, con un sold out.

Due formule, una per eventi al ristorante, l’altra per aperitivi in cantina. Si basano sull’apprendimento cognitivo: prove d’olfatto, riconoscimenti tattili, sfide di galateo e cucina, degustazioni alla cieca e quiz interattivi sono alla base del format, creato per essere replicato nei ristoranti nazionali. Produttori e sommelier si trasformano per una sera in giocosi croupier che guidano gli ospiti in un percorso formativo basato sul gioco dei sensi.

Prossimi eventi: venerdì 24 maggio Cantina Fiorano, 6 giugno, Cantina Pantaleone, 13 giugno Villa Cellini, 20 giugno Borgo di Grottammare (Info: dallavignaallatavola.marcheandwine.it, lauradipietrantonio.it/events, 333 2722246).

Stefania Mezzina