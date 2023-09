Ecco gli incivili dei rifiuti Discariche davanti ai turisti

Che la gestione dell’immondizia sia un compito non facile è evidente. Ma diventa quasi impossibile riuscire a tenere una città pulita se c’è qualcuno che da anni utilizza alcuni spazi come vere e proprie discariche, del tutto illegalmente. Sono ormai un caso da studiare i cumoli di immondizia che vengono regolarmente abbandonati in particolare in due punti; lo spazio di via Tamburini alle spalle dell’Auditorium Neroni e in largo del Cremore. Ebbene in questi due punti non manca giorno che qualcuno (forse sempre le stesse persone?) lascia indiscriminatamente l’immondizia che produce dentro casa. Nel caso di largo del Cremore c’è anche l’aggravante dei tanti casi di persone che, nottetempo, orinano nel passetto che collega con via Nicolò IV. Un’indecenza che causa evidenti problemi di igiene, di cattivo odore, etc. In largo del Cremore tempo fa era stata istallata una telecamera proprio per cercare di dissuadere i soggetti maleducati e incivili che continuamente abbandonavano ogni tipo di rifiuto all’ingresso del passetto: sacchetti di umido, di indifferenziato, ma anche oggettistica di ogni tipo. Ma evidentemente a qualcuno la telecamera dava fastidio perché voleva continuare indisturbato a gettare l’immondizia in maniera indiscriminata. Allora ha pensato bene di distruggerla e quindi lo spazio in questione è di nuovo diventato terra di nessuno, riprendendo ad essere una discarica a cielo aperto in piano centro storico, sotto gli occhi dei tanti ascolani e turisti che transitano al passetto quotidianamente.

In via Tamburini, la strada che collega via Trieste a San Pietro Martire e Porta Cappuccina, non c’è giorno in cui alle spalle dell’Auditorium Neroni venga gettata immondizia. Gli autori si fanno beffe del cartello fatto affiggere dal Comune che richiama al divieto assoluto di conferire in quel punto. L’immondizia sta lì tutti i giorni, visibile anche ai turisti che scelgono di visitare Ascoli con vari trenini e bus turistici che transitano anche in quel punto. Un’indecenza che prosegue anche in questi giorni che l’Auditorium ospita la prestigiosa rassegna musicale Ascoli Piceno Festival: musicisti e pubblico sono costretti a vedere continuamente questo cumulo di immondizia di varia natura che tutti i giorni viene alimentato da mani al momento ignote e che non si fanno scrupolo di insozzare il centro storico di Ascoli.

Peppe Ercoli