Ecco gli stalli rosa, 14 aree sosta riservati alle mamme

Lungo le vie di Grottammare sono disponibili 14 parcheggi riservati a gestanti e neogenitori di bambini fino a 2 anni. Da lunedì prossimo, 24 luglio, sarà possibile richiedere il permesso di sosta sugli "stalli rosa", presentando la domanda alla Polizia locale. Il contrassegno è richiedibile dai residenti nel comune di Grottammare e ha una validità di 30 giorni dalla data presunta del parto, nel caso di richiesta da parte di donne in gravidanza, mentre nel caso del rilascio a neogenitori, al compimento del secondo anno di età del bambino. Gli stalli rosa sono stati realizzati con un contributo ministeriale di 6 mila €, a seguito della presentazione del progetto da parte del Comando della Polizia locale. Si trovano sul lungomare De Gasperi lato ovest di fronte allo chalet Nord-est, alla spiaggia accessibile, allo chalet Seven, alla rotatoria Tesino lato est, intersezione con via Garibaldi e corso Mazzini, in via Colombo, piazza della Stazione, via Cairoli, via Giordano Bruno incrocio piazza Fazzini, via Marconi incrocio via Etruria, paese alto via Palmaroli, piazza Carducci di fronte Farmcia, via Dante Alighieri area Roncarolo. Il rilascio del "permesso rosa" ha un costo di 10 €. Info sul sito del Comune.