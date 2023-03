Ecco i 12 progetti finanziati

Entrando nel dettaglio dei 12 progetti dei Comuni che sono stati finanziati, quello di Carassai riguarda la realizzazione di un’area polivalente, mentre quello di Comunanza la realizzazione di una strada di collegamento e servizio al Centro polifunzionale di Protezione civile e impianti sportivi. Cossignano ha presentato un progetto di riqualificazione urbana del ponte Tesino, Grottammare quello relativo alle infrastrutture di collegamento tra il casello autostradale e l’area produttiva lungo la Valtesino, Massignano sulla comunità energetica rinnovabile, Montalto per l’ammodernamento dell’area di sosta per il parcheggio di autocaravan e caravan, Montegallo per la riqualificazione della piazza di Forca, Offida per la realizzazione del polo museale palazzo De Castellotti e del museo del Carnevale, Palmiano il progetto ‘Ecoteatro tra arte e sostenibilità’ per riqualificare e valorizzare le risorse naturali e culturali locali,Roccafluvione sulla riqualificazione del bosco di Meschia, Rotella sulla realizzazione di un albergo diffuso, Venarotta sulla realizzazione di un hub di formazione, incontro e sviluppo per l’imprenditoria locale.