Ecco i corsi per la sicurezza nello sport

La sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo, alla presenza dell’assessore allo Sport Nico Stallone, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione degli eventi in programma nel trimestre da aprile a giugno per ’Ascoli Città Europea dello Sport’ e dell’avvio dei corsi BLSD defibrillatori. "Il progetto dei corsi Blsd – ha ammesso l’assessore Stallone – è iniziato in realtà 15 anni fa quando non era ancora obbligatorio. Oggi è indispensabile per i gestori delle strutture, ma io ho voluto che gli allenatori lo facessero tanto che ne sono riuscito a coinvolgere 240 due anni fa, di tutte le discipline sportive. In questi primi mesi del 2025 abbiamo iniziato il ritraining, i corsi di aggiornamento, e già 100 allenatori lo hanno superato. A questo abbiamo anche abbinato il primo Forum Mondiale delle best pratics con il primo soccorso sportivo. Una esigenza nata dopo i casi dei calciatori Cataldi e Bove dove si è visto che di solito il primo soccorso è di un compagno di squadra che è il primo ad arrivare, e deve essere preparato per evitare di fare danni come rottura della mascella, o anche peggio. Per questo tutto gli atleti dai 16 anni in su, che frequentano i campi comunali, dovranno avere una specie di patentino che rilasceremo a seguito della frequentazione di un corso di primo soccorso specifico per il mondo dello sport. Voglio poi sottolineare – ha proseguito Nico Stallone – che tutte le manifestazioni in programma in questo primo trimestre sono state portate a termine e ci apprestiamo ad organizzare quelle dei secondi tre mesi nei quali spiccheranno il passaggio del Giro d’Italia di ciclismo, le ‘Ascolimpiadi’ con un ospite d’eccezione ad accendere la fiaccola olimpica, la cronoscalata automobilistica Coppa Paolino Teodori e il primo torneo internazionale di basket in Piazza Arringo".

Valerio Rosa