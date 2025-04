Ecco i fondi per i progetti sociali: dai disabili ai detenuti

Il Comune di San Benedetto ha stanziato 22.000 euro per sostenere cinque progetti sociali nella prima tranche dei contributi 2025. La Giunta ha deliberato l’erogazione a favore di enti del terzo settore impegnati in iniziative rivolte a persone vulnerabili, tra cui disabili, anziani, detenuti e senzatetto. Il contributo più cospicuo, pari a 15.000 euro, è stato assegnato alla Fondazione Caritas San Benedetto ETS, che utilizzerà le risorse per potenziare servizi primari rivolti a chi si trova in condizioni di forte disagio economico o abitativo. Tra le attività finanziate: mensa sociale, pacchi viveri, vestiario, docce, barberia e consulenze per orientamento e assistenza. All’Associazione Il Germoglio ODV sono stati riconosciuti 4.500 euro per il progetto ’Ricominciamo dal verde’, che coinvolge detenuti in percorsi di reinserimento sociale attraverso la cura di aree verdi cittadine. Un’iniziativa che coniuga inclusione e riqualificazione urbana. 1.000 euro andranno all’US Acli Provinciale, promotrice del progetto ’BTA – Benessere nella terza età’, pensato per favorire l’attività fisica e la socializzazione tra gli over 65, con l’obiettivo di contrastare isolamento e sedentarietà. L’associazione Michele per Tutti riceverà 500 euro per ’Caccia al Micheluovo’, un evento educativo e ludico pensato per bambini con e senza disabilità, all’insegna dell’inclusione e della partecipazione condivisa. Anche lo sport è protagonista tra le iniziative selezionate. L’Unione Rugby San Benedetto Asd è stata finanziata con 1.000 euro per la prima edizione del ’RugbyDay #facciamoinclusione’, che promuove l’integrazione sociale attraverso lo sport e coinvolge giovani con diverse abilità. Tutti i contributi sono stati assegnati dopo una valutazione di coerenza con le finalità dell’Amministrazione.