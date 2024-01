Ecco i fondi per la chiesa della Madonna del Ponte

Dopo il parere positivo espresso lo scorso mese dalla Conferenza permanente sul progetto di riparazione post sisma, la struttura commissariale sisma 2016 ha appena destinato alla chiesa della Madonna del Ponte di Ascoli un contributo di 224mila euro. Le risorse, destinate a interventi di riparazione e miglioramento sismico dell’edificio di culto posto alle porte del centro storico del capoluogo piceno, si compongono di 200mila euro di finanziamento a cui vanno aggiunti 24mila euro, somma finalizzata a rispondere all’aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione. Fatto salvo che il via libera concesso dalla Conferenza permanente consentiva l’avvio della gara per l’aggiudicazione dei lavori, ora sono effettivamente nelle disponibilità della diocesi di Ascoli (soggetto attuatore dei lavori) anche le risorse necessarie per restituire la Chiesa alla città. "La Chiesa della Madonna del Ponte è un luogo particolarmente caro ai cittadini ascolani e sono lieto che, nell’arco di un solo mese, siano stati compiuti tutti i passaggi propedeutici all’avvio dei lavori" commenta il commissario al sisma 2016 Guido Castelli, aggiungendo che "si tratta di uno dei tanti segnali del cambio di passo che stiamo imprimendo alla ricostruzione e di un ritmo nell’attività lavorativa che non ammette soste. Un’accelerazione resa possibile dalla costante collaborazione con il Presidente Francesco Acquaroli e l’Ufficio speciale per la ricostruzione".