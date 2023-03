Ecco i fondi per piazza Montebello

Piazza Montebello, forse ci siamo: il comune potrebbe inserire il restyling della superficie nel piano di opere pubbliche già il mese prossimo. La riqualificazione di questa come di diverse altre piazze della città dipenderà dal volere della maggioranza, che in questi giorni si trova a discutere quali lavori siano prioritari per San Benedetto, tra quelli finanziabili con i 2 milioni reperiti in fase di consuntivo: la somma totale, che si aggira attorno ai 2,9 milioni di euro, rappresenta il tesoretto racimolato dopo l’approvazione del bilancio preventivo. Di questi, 900mila euro sarebbero vincolati per spese già cantierate, e questo vuol dire che il restante potrà essere speso da qui ai prossimi mesi per rimettere in sesto pezzi importanti della città. L’intervento considerato prioritario, anche per le critiche che ha trasversalmente destato il suo stralcio dal piano opere pubbliche, è senz’altro il rifacimento di piazza Montebello, del quale è già stato depositato un progetto: esso include la ripavimentazione, la realizzazione di un manufatto commerciale per la vendita di tipicità gastronomiche, la pedonalizzazione di via Montebello e la riqualificazione di via Palermo, importante segmento che collega il centro cittadino alla stazione dei treni. Questo lavoro era stato procrastinato a data da destinarsi per la mancanza di copertura finanziaria, che sarebbe dovuta arrivare con l’ultima tranche della monetizzazione ex Remer. Ora, però, fra le pieghe del bilancio si sono trovati i fondi necessari. Fondi che in realtà potrebbero essere investiti anche per il rifacimento di piazza Ancona e piazzetta Pazienza, punti del centro che un domani potrebbero diventare nuove aree di aggregazione. Ma sul piatto c’è anche il Paese Alto: con i soldi a disposizione infatti si potrebbe ripavimentare, e pedonalizzare, piazza Dante. Si tratta di un vecchio pallino del capogruppo di Libera Stefano Gaetani: la manovra, però, dovrebbe essere coordinata con l’acquisizione di circa 50 stalli auto dal parcheggio Marchegiani. Posteggi che verrebbero destinati ad uso esclusivo dei residenti, privati del posto sotto casa.

Giuseppe Di Marco