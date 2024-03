"Ecco i nostri interventi nei depuratori"

Sul fronte depurazione due le direttrici che persegue in particolare la Ciip Vettore. "In collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche lavoriamo a due progetti di riuso delle acque reflue dei depuratori di Marino ad Ascoli, a fini industriali, e Brodolini a San Benedetto, con finalità agricole, ambientali e per il parco della Sentina" ha detto ieri l’ingegner Claudio Carini, responsabile della depurazione Ciip. "Gli scenari pilota – ha spiegato Carini – comprenderanno il riutilizzo delle acque reflue con l’applicazione di soluzioni a base naturale per la mitigazione del prelievo dalle fonti idriche; la valorizzazione dei rifiuti organici e dei fanghi di depurazione a livello regionale, con recupero di energia e nutrienti attraverso un processo di co-digestione per l’uso sostenibile dell’energia e la mitigazione della produzione di fertilizzanti fossili. Attenzione anche alla valorizzazione dei rifiuti organici attraverso processi termochimici per il recupero dei nutrienti per la produzione di biofertilizzanti". Il presente riguarda interventi ai tre depuratori più importanti. "A santa Maria Goretti costerà circa 5 milioni di euro, oltre 2 milioni del Pnrr. E’ volto ad incrementare la potenzialità dell’impianto al monitoraggio ambientale del Tesino, delle emissioni in atmosfera impianto e alla riduzione impatti dello scarico sul torrente Tesino attraverso la ristrutturazione del sistema rete/impianto". Vale 6 milioni di euro l’intervento al depuratore di Campolungo per la separazione rete acque meteoriche da acque di scarico. Sette milioni sono stati destinati alla razionalizzazione del sistema depurativo della Valdaso, con l’impiego di tecnologie pronte per l’eventuale riuso delle acque depurate.