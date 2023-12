Ecco i nuovi cantieri in arrivo per gli edifici scolastici cittadini

Sono in arrivo nuovi cantieri negli edifici scolastici di Grottammare. Durante l’incontro svoltosi nella sede dell’ISC Leopardi il sindaco Alessandro Rocchi ha fatto il punto sui cantieri scolastici: "Come concordato con l’impresa, nei prossimi giorni metteremo a disposizione dell’Isc Leopardi 7 aule della scuola Speranza. La ditta che sta lavorando si è aggiudicata anche l’appalto del refettorio e quindi si sposterà poi a Zona Ascolani, per avviare il cantiere. Qui, ci sarà solo una modifica logistica legata agli accessi all’area scolastica. Per il resto, abbiamo avuto rassicurazione dall’impresa che le lavorazioni saranno poco rumorose e, comunque, nell’eventualità saranno eseguite in orario extrascolastico". L’intervento prevede la riconversione di spazi esistenti nel seminterrato per la realizzazione della mensa e della cucina centralizzata. L’intervento è interamente finanziato con risorse Pnrr per 688.800 €. Per l’opera, il comune di Grottammare è stato assegnatario anche di un contributo di € 52.800, del Fondo per la progettazione egli Enti locali. La stessa linea di finanziamento ha portato al Comune i fondi per dotare di una mensa anche la scuola in via Toscanini. Il refettorio potrà ospitare fino a 150 ragazzi e costeranno 792.000 euro.

"A breve – ha aggiunto il sindaco – partiranno i lavori in via Toscanini. Non è previsto nessuno spostamento di aule poiché il cantiere non sarà d’intralcio all’attività didattica ma, sempre per ragioni di sicurezza, l’accesso all’area scolastica avverrà esclusivamente in via Mascagni, dove sosteranno tutti gli scuolabus. Durante le vacanze di Natale, chiuderemo anche con i lavori in via Firenze. Dopo il rientro dei bambini in via Marche, sposteremo qui le scolaresche di via Dante Alighieri, dove inizierà l’intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico".

Ma. Ie.