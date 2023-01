Ecco i nuovi orari dei punti vaccinali nel Piceno

Cambiano, per il mese di febbraio, gli orari di apertura dei punti vaccinali del territorio Piceno. Previa prenotazione, si potrà accedere negli stessi: il martedì pomeriggio, dalle 14 alle 17, esclusi i festivi, nel punto vaccinale del Sisp di Ascoli che si trova nel poliambulatorio ex Gil in viale Marcello Federici, il mercoledì mattina, dalle 8 alle 13, esclusi i festivi, nel punto vaccinale di via Vittorio Veneto a San Benedetto, il giovedì mattina, dalle 8 alle 13, esclusi i festivi, nel punto vaccinale che si trova nella ‘Casa della gioventù’ in zona Pennile di sotto ad Ascoli, il giovedì pomeriggio, dalle 14 alle 17, esclusi i festivi, nel punto vaccinale di San Benedetto in piazza Nardone. L’Ast Ascoli informa che per la vaccinazione nella fascia di età 6 mesi-4 anni (compresi) sono previsti i seguenti giorni di apertura, sempre su prenotazione, nei punti vaccinali ospedalieri di: Ascoli, il 9 e 23 febbraio, dalle 11 alle 12, San Benedetto, il 13 febbraio, dalle 11 alle 12 (già previste 3 seconde dosi). Le agende di prenotazione del mese di febbraio 2023 sono regolarmente aperte. Nel caso di una aumentata richiesta da parte della popolazione, l’Ast Ascoli aprirà ulteriori slot di prenotazione e riorganizzerà l’offerta vaccinale.