Ecco "I proverbi che salvano"

Antonio De Signoribus ha scritto una nuova fiaba "I proverbi che salvano". Utilizzando tre proverbi narra la storia di Giovanni, un ragazzo talmente povero da non poter mantenere la sua famiglia e così costretto a trovare lavoro in un paese lontano, alle dipendenze di un avvocato. Dopo vent’anni Giovanni decide di tornare a casa chiedendo al legale alcuni consigli e li trova sotto forma di proverbi. Tre in particolare: "Non lasciare mai la strada vecchia per la nuova perché sai quello che lasci e non sai quello che trovi"; "Fatti sempre i fatti tuoi"; "La raggia della sera lasciala sempre per la mattina". De Signoribus cita una frase di Tommaseo: "Se tutti si potessero raccogliere e sotto certi capi ordinare i proverbi italiani, i proverbi d’ogni popolo, d’ogni età, con le varianti di voci, d’immaginazione e di concetti, questo dopo la Bibbia, sarebbe il più filosofico, poetico e sublime tra i libri".