Ecco i rinforzi per la municipale. Arrivano due nuovi vigili urbani

Sarà potenziato il corpo di polizia locale di Monteprandone con l’assunzione di due nuovi agenti che contribuiranno a rendere più efficace il servizio di sicurezza sul territorio. Domenico Piunti, Consigliere Comunale con delega alla Sicurezza, ha commentato: "Abbiamo deciso di rafforzare l’organico della polizia locale – ha commentato il consigliere con delega alla sicurezza Domenico Piunti - un passo già previsto ma reso ancora più urgente dai recenti eventi. La sicurezza dei cittadini è una priorità e con queste nuove risorse intendiamo migliorare il servizio sul territorio". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Sergio Loggi: "Stiamo lavorando per garantire una sicurezza sempre maggiore per la comunità. Il reclutamento di questi due nuovi agenti è un passo importante in questa direzione. Un intervento doveroso per una comunità in crescita, che richiede servizi sempre più adeguati alle sue esigenze". Attualmente la polizia locale di Monteprandone conta 6 agenti più il comandante commissario coordinatore Eugeno Vendrame. Dalle graduatorie non dovrebbe essere difficile trovare la disponibilità di un agente a tempo pieno, mentre qualche difficoltà il comando potrebbe incontrare per l’assunzione di un ufficiale part-time a 18 ore. Chi accetterà l’incarico dovrà anche sapere che a Monteprandone la polizia locale è dotata di arma già dal 2021, la prima nella provincia di Ascoli. "Grazie alle 82 telecamere che compongono il sistema integrato sul territorio, quasi giornalmente riceviamo richieste da parte di altri comandi, anche dal vicino Abruzzo, per visionare le immagini e, anche questo servizio toglie risorse alla strada – afferma Vendrame – In passato abbiamo avuto picchi di furti di auto, che ora sono scesi al minimo storico. Per quanto riguarda furti in appartamento o truffe non abbiamo dati poiché di competenza di altre forze dell’ordine".

Marcello Iezzi