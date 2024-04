Ecco i rinforzi per l’Ast. Potenziata psichiatria grazie ai 5 nuovi medici

La psichiatria dell’Ast di Ascoli può, ora, contare sulla telemedicina e sulla presenza notturna, tutti i giorni, di un medico. Ciò è stato possibile grazie all’assunzione a tempo indeterminato, attingendo dalla graduatoria del concorso espletato nei mesi scorsi, di 5 nuovi specialisti psichiatri. L’ampliamento dell’organico, che di fatto ha determinato la copertura di tutti i posti disponibili previsti dal Piano del fabbisogno triennale del personale, premetterà di colmare carenze storiche nei reparti di entrambi gli ospedali piceni. A conferma dell’incremento costante, negli anni, sia dei ricoveri nel Servizio psichiatrico diagnosi e cura, sia delle richieste di consulenze (in particolar modo per il Pronto soccorso), ci sono i numeri: i primi, i ricoveri, sono passati da 340 (di cui 5 programmati, 23 Tso, trattamento sanitario obbligatorio, e i restanti urgenti) del 2021, a 368 (di cui solo 2 programmati, 20 Tso e i restanti urgenti che risultano, quindi, la tipologia in maggiore crescita) del 2022, fino a 418 (di cui 1 solo programmato, 33 Tso e i restanti urgenti) del 2023. Per quanto riguarda, invece, l’andamento delle consulenze, si è passati dalle 565 del 2021 di cui 418 per il Pronto soccorso di San Benedetto, alle 646 del 2022 di cui 453 per il Pronto soccorso di San Benedetto, fino alle 750 del 2023 di cui 525 per il Pronto soccorso di San Benedetto. All’ospedale di Ascoli, invece, dall’ 1 gennaio al 31 dicembre 2023 sono state effettuate dagli specialisti psichiatri 256 consulenze per il Pronto soccorso e 223 per i pazienti ricoverati nei vari reparti per un totale di 479, mentre dall’1 gennaio 2024 alla data odierna sono già state effettuate 93 consulenze psichiatriche per il Pronto soccorso e 59 per gli altri reparti per un totale di 152. Richieste, dunque, in evidente crescita. Numeri, dunque, che spiegano il motivo per il quale il direttore del Dipartimento di salute mentale dell’Ast di Ascoli, Marco Giri, e il direttore dell’Unità operativa complessa di psichiatria dell’ospedale di Ascoli, Angelomarco Barioglio, unitamente alla direzione generale dell’Azienda sanitaria, hanno condiviso l’opportunità di prevedere la presenza di uno psichiatra nelle fasce orarie notturne di tutti i giorni della settimana. Presenza che permette di effettuare agli utenti che accedono ai Pronto soccorso le consulenze specialistiche: in presenza in quello di San Benedetto e, in quello di Ascoli, con la innovativa modalità del teleconsulto.