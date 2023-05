Ecco i venerdì in centro Arriva ’Illuminiamo la città’ tra show ed effetti speciali

Tre venerdì, uno al mese a cominciare dal prossimo fino a luglio, per rendere maggiormente attrattivo il centro storico prima dell’inizio del weekend contribuendo anche, in questo modo, a dare uno slancio agli affari delle attività commerciali. Si parte dopodomani con il primo appuntamento di questo ciclo di eventi che gli organizzatori, Comune e Compagnia dei Folli, hanno chiamato ‘I venerdì in centro, illuminiamo la città’. L’occasione, così come ha annunciato il sindaco Marco Fioravanti, sarà anche quella di inaugurare, da qui il nome dell’iniziativa, la nuova illuminazione del palazzo dell’Arengo (alle 21) e di piazza del Popolo (alle 21.15). Il progetto illuminotecnico, elaborato da ‘Effetto Luce’ di Recanati, prevede l’installazione di 338 corpi illuminanti a tecnologia led di ultima generazione per ottenere eccellenti rendimenti cromatici, basso consumo energetico e costo di manutenzione e sistemi ottici evoluti. "Quattro – dice l’assessore ai lavori pubblici, Marco Cardinelli – saranno le tipologie di luminosità dei 338 led, a seconda di quello che andiamo a valorizzare. L’impianto è modulare, nel senso che i corpi illuminanti sulle facciate dei palazzi e dei monumenti saranno sempre accesi, ma abbiamo l’opportunità di andare a regolare le accensioni di alcuni proiettori, come ad esempio quello verso palazzo dei Capitani, a seconda delle tipologie di manifestazioni in programma. Il 95%, comunque, sarà sempre acceso. Stiamo altresì lavorando su un progetto di illuminazione per la valorizzazione delle torri. La prossima che verrà inaugurata, visto che abbiamo appaltato i lavori, sarà la torre del cucco sotto l’Annunziata, e stiamo anche lavorando a una nuova illuminazione monumentale, per un’altra tipologia di beni, la cui progettazione è in fase avanzata".

Per quanto riguarda l’evento di venerdì, dopo l’accensione della nuova illuminazione, alle 21.45 avranno inizio gli spettacoli diffusi a cura della Compagnia dei Folli che darà vita a performance itineranti tra piazza Arringo, piazza del Popolo, via del Trivio, chiostro di San Francesco, via Ceci e corso Trieste, con la partecipazione di Mabò band (musica e clowneria), ‘Teatro lunatico’ (giochi di fuoco), ‘Artisti di strada Campania’ (giocoleria luminosa) e ‘Hoopnotika’ (danza, giocoleria, illusioni ottiche e giochi di luce ipnotici). Parlano di due progetti importanti l’assessore al commercio, Nico Stallone, il vice sindaco Gianni Silvestri e il sindaco Fioravanti che sottolinea anche come "venerdì si darà inizio a un percorso di accompagnamento alla notte bianca del 10 agosto (che sarà a cura dei Folli ndr). Vogliamo – conclude il sindaco – incentivare il venerdì per iniziare ancora prima il fine settimana".

Lorenza Cappelli