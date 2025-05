Ecco i vincitori per l’expo del Giappone

E’ stata davvero emozionante la cerimonia di proclamazione dei venti studenti delle scuole superiori regionali che sono stati selezionati come ‘ambasciatori’ per promuovere le bellezze del territorio marchigiano all’Expò di Osaka, in Giappone, nel prossimo mese di luglio. Una selezione curata da Giocamondo Study, società ascolana che opera da anni a livello internazionale nel settore dei viaggi studio. La proclamazione dei vincitori dell’iniziativa, con ben 80 domande pervenute da tutte le province delle Marche e con il sostegno economico della Regione, si è svolta al Teatro dei Filarmonici e ha fatto seguito alla fase di valutazione e selezione dei ragazzi anche attraverso video da loro prodotti per valorizzare le Marche. Una cerimonia che ha visto la presenza del presidente e Ceo di Giocamondo Study, Stefano De Angelis, dell’assessore regionale Andrea Maria Antonini e dell’assessore comunale Donatella Ferretti. I 20 studenti-ambasciatori che voleranno in Giappone e saranno presenti all’Expo 2025 di Osaka nel periodo tra l’8 e il 22 luglio, sono stati chiamati sul palco per ritirare l’attestato di partecipazione e un maxi-assegno (2.000 euro per ogni studente) per vivere l’esperienza all’estero. Si tratta di Diego Cadei di Comunanza, Nicole Calai di Montemarciano (Ancona), Maria Capanna di Loreto, Laura Capponi di Ascoli, Gioele Cardinali di Santa Maria Nuova (Ancona), Alberto Cicconi di Spinetoli, Stella Di Biagio di Falconara, Giacomo Di Sabatino di Ascoli, Matteo Ferri di Ascoli, Sonia Gaspari di Ripatransone, Flavio Marzi di Acquaviva Picena, Stesi Mazzocchi di San Benedetto, Matilde Sgammini di Fermo, Viola Solfanelli di Senigallia, Chiara Spinucci di Castorano, Giacomo Tagliapini di Roccafluvione, Francesca Ticchiarelli di Sant’Egidio alla Vibrata, Gianluca Troiani di Montalto delle Marche e Asia Zanché di Ascoli.