Ecco i voucher per i centri estivi

A Castel di Lama è possibile richiedere i voucher (buono sconto) per la frequenza dei centri estivi 2023 patrocinati dal Comune. Sono stati approvati i progetti presentato dall’ A.S.D. Calcio Lama, Asd Circolo Tennis. Il valore del voucher è determinato come di seguito indicato: 20 euro per settimana per ogni iscritto; 30 euro per settimana per ogni iscritto, per nuclei familiari con Isee inferiore o uguale a 7.500 euro. Il plafond complessivo degli sconti per la frequenza dei centri estivi patrocinati dal Comune, è quantificato in 10.000 euro ed i voucher saranno assegnati ai richiedenti, partendo dalla prima settimana, passando poi alle successive fino a concorrenza di tale importo. Le richieste potranno essere inoltrate fino alle 18 di martedì 6 giugno. Dal giovedì 8 giugno potranno essere ritirati dai richiedenti nell’ufficio servizi sociali del Comune.