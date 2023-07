Ecco il bando per contrastare la povertà economica e sociale

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli ha pubblicato un nuovo bando per la presentazione di progetti esecutivi finalizzati a sostenere gli enti del Terzo Settore - attraverso la costruzione di partenariati ampi ed organizzati - che operano nel contrasto alla povertà economica e sociale attraverso un’offerta di azioni integrate volte al soddisfacimento delle esigenze alimentari, al pagamento delle utenze domestiche e altre azioni di sostegno, anche a carattere sanitario e psicologico, a favore di persone in stato di bisogno. "Assistiamo al diffondersi di forme di "neopovertà" che colpiscono persone e famiglie fino a poco tempo fa autosufficienti, ma che oggi non riescono più a fronteggiare le spese per l’acquisto di beni e servizi di prima necessità. Ciò – spiega il presidente Mario Tassi - ha determinato non solo un aumento del numero di persone in stato di bisogno, ma anche una diversificazione della loro tipologia e delle loro esigenze, a volte rendendo difficoltosa anche l’emersione di situazioni di disagio. La Fondazione intende fare la sua parte per contrastare le disuguaglianze, insieme agli enti del Terzo settore che lavorano per migliorare la vita delle persone della nostra comunità". Il consiglio di amministrazione della Fondazione ha reso disponibili complessivamente, nel triennio 2023-25, risorse pari a 500mila euro da destinare alla realizzazione di più progetti esecutivi che risultino ammissibili a contributo, attraverso lo stanziamento di un importo fino all’80% del costo complessivo del progetto stesso, e comunque fino ad un massimo di contributo richiedibile pari a 100mila euro. La Fondazione sostiene più progetti esecutivi finalizzati a soddisfare i bisogni alimentari e di prima necessità delle persone in situazione di povertà economica, mediante azioni integrate, coordinate e finalizzate, per quanto possibile, alla individuazione ed emersione del bisogno e al conseguente accompagnamento verso percorsi di autonomia, come ad esempio: costituzione o potenziamento di un polo solidale, di uno sportello di accoglienza, orientamento e accompagnamento, con conseguente offerta di servizi diversificati. Elaborati a mezzo Pec all’indirizzo [email protected] entro le 12 del 30 settembre.