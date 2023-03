Ecco il barbecue di comunità

Ieri con una gustosa grigliata è stato inaugurato il barbecue di comunità del parco della Libertà a Villa Sant’Antonio. Le belle giornate hanno spinto i cittadini di Castel di Lama ad utilizzare il barbecue di comunità. Sono tre i caminetti posizionati in diversi parchi della città, che sono a disposizione dei residenti che vorranno trascorrere qualche ora all’aria aperta con gli amici. Oltre alla bambinopoli, sono stati installati nel parco di via Trento e in via Giordano Bruno. L’amministrazione comunale per chi lo vuole, mette a disposizione anche panche ed tavoli comunali in comodato d’uso gratuito per queste occasioni. Le panche sono state donate dall’associazione Art. com 2.0, mentre i barbecue sono stati acquistati con la rinuncia dell’aumento dell’indennità di carica del sindaco Mauro Bochicchio e del vice sindaco Roberta Celani.