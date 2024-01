Ecco il ’Baskin’ a Grottammare: se lo sport fa rima con sostenibilità

A Grottammare vi è una nuova attività sportiva, il Baskin, praticata dagli atleti della società sportiva dilettantistica ’Il Faro’, che partecipa a un regolare campionato regionale. Nella seconda giornata, disputata nella palestra dell’IIS Fazzini, ha battuto la New Baskin Jesi Black. Si tratta di una disciplina agonistica relativamente nuova che, grazie alle sue caratteristiche di forte inclusività, ha saputo sensibilizzare le amministrazioni locali e suscitare anche l’interesse dell’associazionismo. ll Baskin ha caratteristiche particolari ed innovative, pensato per consentire a giovani normodotati e disabili di giocare nella stessa squadra (composta da ragazzi e da ragazze), con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Prende spunto dalla pallacanestro adattando regole, materiale, spazio e consegne. Quest’adattamento, che personalizza la responsabilità e valorizza le diverse capacità di ogni giocatore durante la partita, permette di superare la tendenza a considerare lo sport partecipato dai disabili come un ambito a sé. Il Faro promuove questo sport anche nelle scuole.