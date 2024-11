Ecco il calendario dei carabinieri: "Ricuciamo il gap generazionale"

Nella sala Ceci della Pinacoteca è stato presentato ieri mattina il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri per il 2025. Hanno illustrato l’opera e le sue finalità il comandante provinciale Domenico Barone e il professore Stefano Papetti, con la presenza del colonnello Vincenzo Orlando. Il tema scelto per questa edizione, ’I Carabinieri e i giovani’, è arricchito dal contributo dell’artista Marco Lodola, noto per il suo stile ispirato al Nuovo Futurismo e alla Pop Art, e dello scrittore Maurizio de Giovanni, famoso per le sue serie letterarie come ’Il Commissario Ricciardi’ e ’I Bastardi di Pizzofalcone’. Il calendario si sviluppa in un dialogo epistolare fra un maresciallo vedovo e suo figlio adolescente.

"Il Calendario 2025 vuole enfatizzare il rapporto con i giovani, ricucire il gap generazionale che c’è fra le generazioni più grandi e i ragazzi e lo fa attraverso questo comandante di stazione che si sforza di poter parlare col figlio, di arrivare con lui su quelli che sono i principali problemi che caratterizzano a questo momento: il bullismo, il cyberbullismo, le truffe su internet, la violenza in genere" ha spiegato il colonnello Barone, annunciando che Papetti da gennaio sarà membro onorario dell’Arma. "Lodola – ha aggiunto Papetti – è conosciuto a livello internazionale, forse l’unico artista della pop art italiana vivente e conosciuto in ambito internazionale, di cui abbiamo per altro un’opera, ’La Rosa Blu’, nel giardino del Palazzo comunale. Lui non dipinge, ma realizza dei pannelli retroilluminati. La luce entra come elemento determinante nella configurazione dell’opera, le immagini sono definite da controlli molto semplici. Maurizio de Giovanni, molto amico della città di Ascoli, è uno scrittore di grandissimo successo anche per i suoi romanzi da cui sono stati tratte molte serie televisive molto seguite".

Oltre al calendario, l’edizione 2025 include l’Agenda, che continua l’opera con racconti di de Giovanni all’inizio di ogni mese. Il Calendario da tavolo, dedicato ai ’Borghi più belli d’Italia, contribuisce come negli anni precedenti all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma, con immagini suggestive dei borghi italiani. Il Planning da tavolo, invece, è centrato sull’impegno internazionale dei Carabinieri, descrivendo le loro missioni di stabilizzazione e sicurezza all’estero, con i proventi destinati all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

