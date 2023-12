Ecco il calendario dell’esercito:: "Celebriamo gli atti eroici, senso del dovere verso la Patria"

Il Comando Militare Esercito Marche ha presentato nei giorni scorsi a Palazzo dei Capitani il Calendario dell’Esercito 2024. Un’edizione che vuole ricordare i fatti d’arme della Seconda Guerra Mondiale per rendere omaggio agli uomini che vi presero parte consapevoli di servire la Patria, sia prima sia dopo l’8 settembre 1943, onorando il giuramento prestato. Sono stati pertanto selezionati alcuni ufficiali, sottufficiali e soldati, insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Militare per atti eroici compiuti dopo l’armistizio e che si sono particolarmente distinti anche nel periodo precedente. "La loro Medaglia ha rappresentato, e tutt’ora rappresenta, il riconoscimento da parte di tutti gli italiani, del loro profondo senso del dovere verso l’intera comunità e verso la Patria" ha detto il colonnello Enrico Gabrielli, comandante del Comando Militare Esercito Marche, aggiungendo che "per me è un momento doppiamente significativo visto che questa cerimonia si svolge ad Ascoli dove, benché non originario di qui, vivo da anni con la mia famiglia, per cui mi sento anche io ascolano". E’ possibile acquistare il CalendEsercito presso i 250 punti vendita di Giunti Editore.