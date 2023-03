Ecco il cantiere per via Scirola: "Ridiamo sicurezza a questo luogo"

A Castel di Lama è iniziato l’allestimento del cantiere per i lavori finanziati dal Pnrr, in via Scirola, nella frazione di Villa Sant’Antonio. L’intervento è stato preceduto da una serie di polemiche, perché per realizzare i lavori sarà necessario anche l’abbattimento di alcune specie arboree. E’ stato il sindaco Mauro Bochicchio, supportato dall’assessore ai lavori pubblici Marco Mattoni ad intervenire con un filmato per spiegare ai cittadini le fasi dell’intervento, che sistemerà l’area che si trova nel cuore di Villa Sant’Antonio e che rappresenta il biglietto da visita non solo della parte bassa della città, ma a anche per la parte alta. "Si tratta di un importante intervento – ha detto il sindaco – che mira a restituire sicurezza a questo luogo. Come si può vedere le radici degli alberi avevano sollevato l’asfalto e anche le mattonelle dei marciapiedi, rendendo il transito difficoltoso, quindi si era costretti a risistemare tutto, ma correndo il rischio di non garantire sicurezza né per gli automobilisti né per i pedoni. L’accento sarà posto sui marciapiedi che non solo sono sconnessi, ma anche troppo stretti. L’intervento ridisegnerà geometricamente tutto il viale, quindi assolverà all’obiettivo di ridisegnare i marciapiedi e avere una sede stradale sicura e un intervento duraturo".

L’assessore ai lavori pubblici Mattoni ha aggiunto: "Al momento è stata effettuata la cantierizzazione dell’area, verso il parcheggio, nella seconda fase ci sarà l’abbattimento dei sette pini, che purtroppo, a malincuore dobbiamo tagliare, visto i precedenti interventi, soprattutto quando hanno dovuto rifare l’asfalto sono state danneggiate le radici, che sono state estirpate e quindi rappresentano un rischio. Verranno tolti anche cinque tigli che verranno piantumati nella parte alta della cittadina. Con questo intervento verrà ridisegnata la carreggiata che diventerà più fruibile e sicura. Nella parte centrale nessun albero sarà toccato. L’intervento è stato necessario per migliorare i parcheggi e i marciapiedi". Il sindaco ha aggiunto: "L’intera geometria del viale verrà ridisegnata, in discesa la carreggiata sarà allargata di qualche metro e sia sulla parte destra che sulla sinistra verranno realizzati parcheggi a spina di pesce. Questo intervento è stato fatto con lo scopo di allontanare la sede stradale dalla fila di alberi e nel contempo per realizzare un marciapiedi di larghezza adeguata che sarà piantumato con 14 nuovi aceri. Stessa cosa per quanto riguarda la parte in salita".

Maria Grazia Lappa