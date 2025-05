Ecco ’Il canto delle creature’

Domenica alle 21, al Teatro Ventidio Basso con ingresso gratuito, ‘Il Canto delle Creature’ inaugurerà ‘Teatri in Festa’. ‘Cinque giullari per Francesco’ è il titolo della prima edizione che si svolgerà fino all’8 giugno, curata da Davide Rondoni, in occasione dell’ottavo centenario della composizione del Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi.

Da sempre l’uomo canta lavorando, camminando, accompagnando i morti, amando. Unisce il suo canto a quel che egli stesso chiama canto delle acque, delle fronde, delle bestie, dei venti e di tutte le creature. Nel ‘Canto delle creature’ che trovò in Francesco d’Assisi un grande interprete e poeta, prendono voce alberi, stelle e animali, insieme a pastori, contadini, ragazze e ragazzi innamorati, madri, marinai, ladri e santi.

Le musiche degli strumenti musicali e le voci della tradizione, guidati dall’organetto di Ambrogio Sparagna, insieme alle liriche del poeta Davide Rondoni per un concerto di boschi musicali, pascoli sonori, cuori vibranti.