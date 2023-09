Ecco il cartellone dell’associazione. Artistic Picenum

Svelato il ricco cartellone autunnale ed invernale dell’associazione Artistic Picenum di Grottammare. Dalla coreografia alle rassegne di teatro contemporaneo e dialettale, dallo short social movie alle selezioni per Zelig Open Mic. Il debutto del cartellone sarà affidato a Grottammare Dance, sabato 21 ottobre, con il meglio del mondo della coreografia Picena, con la partecipazione della show girl Alice Bellagamba, volto di ’Amici’ e protagonista nel cinema e nella fiction italiana. Al via poi, in novembre, la rassegna teatrale della Città di Ripatransone, che vedrà protagonista al teatro storico Luigi Mercatini, il meglio delle rappresentazioni di ispirazione popolare picene. Altra assoluta novità, calendarizzata per l’inizio 2024, sarà la collaborazione con il format Zelig Open Mic; il CineTeatro di Pedaso diverrà, infatti, tappa (in esclusiva per Marche, Romagna ed Umbria) per l’umorismo emergente locale, che avrà una chance per accedere nel cast dello storico locale di Via Monza a Milano, tempio della comicità italiana. Il 2024 continuerà poi con il premio Filippo Pippo Capponi, indimenticabile regista pedasino, alla cui memoria verrà dedicata una prestigiosa kermesse teatrale. Un lavoro coordinato dal presidente Giuseppe Cameli.