Ecco il cartellone dell’estate. Il 21 c’è la ’Festa della musica’

Si apre un’estate ricca di appuntamenti, a Roccafluvione. Amministrazione comunale, Proloco, parrocchia, associazioni e comitati hanno allestito un unico cartellone, e ciò non era mai avvenuto prima. "Avere un programma di eventi era uno degli obiettivi che avevamo inserito nel nostro programma e vederlo realizzato, dopo meno di un anno, mi riempie il cuore di gioia" spiega il sindaco Emiliano Sciamanna.

Si parte con le colonie marine per gli Over 40 e con il torneo di calcetto al palazzetto. A giugno, spicca la ‘Festa della Musica’, che andrà in scena il 21 al teatrino parrocchiale. Dal 30 giugno al 19 luglio torna lo storico memorial di calcetto ‘Daniele Ferretti’ a Roccacasaregnano. A luglio, invece, il 5 e il 6 la frazione di Forcella sarà animata dalla kermesse ‘Tartufo e dieta mediterranea’. Il 26, poi, passeggiata alla scoperta delle frazioni.

Dal 21 luglio al 4 agosto ci sarà il torneo ‘Revolution Volley’, mentre dall’8 al 10 agosto la festa di San Rocco. Il 14 agosto spazio al ‘Forcella Folk Festival’ e dal 22 al 24 agosto torna la storica ‘Sagra della crispella e delle mezze maniche al tartufo’. Il 31 agosto la Festa della Madonna Addolorata, mentre a settembre il clou sarà rappresentato dal pellegrinaggio a Roma, il 6, in occasione del Giubileo Diocesano. Il programma completo sui canali social del Comune.