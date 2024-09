Ecco il centro di ascolto psicologico: "Così aiutiamo i ragazzi"

La Sala De Carolis ha ospitato la presentazione del progetto del Centro di ascolto psicologico e il Servizio di mediazione linguistico-culturale rivolto agli studenti delle scuole dell’Ambito Territoriale Sociale XXII. Alla presenza del vice sindaco Massimiliano Brugni, dell’assessore all’Istruzione, Donatella Ferretti, del coordinatore dell’Ambito Territoriale, Domenico Fanesi, del presidente dell’Acli Ascoli, Claudio Bachetti, della sociologa dell’associazione Formamentis, Paola Giorgetti e di Giampiero Giorgi del Casacef, sono state illustrate le caratteristiche di questo centro. Si tratta di un servizio di sostegno alle funzioni genitoriali ed educative che opera nella scuola in rete con altri servizi educativi, sociali e socio-sanitari. "Rappresenta un servizio di fondamentale importanza per promuovere il benessere, prevenire il disagio e intervenire precocemente su di esso" ha dichiarato Claudio Bachetti. Un servizio attivo in tutte le scuole dell’infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado dei Comuni dell’Ambito. Si rivolge agli alunni, alle loro famiglie e al personale scolastico.

La finalità del servizio è quella del supporto psicologico ed educativo per favorire il benessere, prevenire il disagio giovanile e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica promuovendo l’inclusione, la comunicazione, il dialogo e il confronto. in senso più generale è un servizio di promozione della salute intesa come benessere fisico, psichico e socio-relazionale. Il centro sarà gestito dall’Associazione Formamentis Aps di Ascoli che ha una decennale esperienza sul territorio nella promozione del benessere in favore di minori, adolescenti, giovani e famiglie. Il servizio è gratuito e garantisce la presenza di figure professionali esperte all’interno di ogni plesso scolastico. Le attività saranno svolte dalle dottoresse Tiziana Boccolini, Giorgia Morganti, Paola Giorgetti, Giulia Grilli e Federica Angelini. Per informazioni sull’orario di ricevimento degli operatori è sufficiente rivolgersi alle segreterie delle scuole.

Valerio Rosa