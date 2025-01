Ecco il corto ’Le ali Invisibili’, girato tra San Benedetto e Offida

Si presenta come un’opera cinematografica e come un invito a guardare oltre le apparenze, a scoprire e valorizzare l’essenza di chi vive una condizione speciale con straordinaria forza e umanità, il corto ’Le ali Invisibili’, che unisce arte, verità e inclusione, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e promuovere una riflessione sul tema dell’autismo, prodotto dall’Accademia Aifas di San Benedetto. Set della produzione cinematografica sono state San Benedetto e Offida. E’ un cortometraggio intenso e coinvolgente, impreziosito da una struggente canzone firmata dalla grande Gianna Nannini, che affronta il tema dell’autismo: la storia segue il percorso di Alessio (impersonato da Niccolò Scarnato), giovane con autismo che interpreta se stesso, portando sullo schermo forza e sensibilità e la verità della sua esperienza.

"Ringrazio Marco Trionfante per quanto fa per la valorizzazione del territorio e dei talenti locali e per veicolare messaggi importanti come quello dell’inclusione", ha detto l’assessore alla cultura Lia Sebastiani. Dal canto suo, il sindaco Antonio Spazzafumo, complimentandosi, ha affermato "vorremmo che Trionfante ci portasse nuove sfide, perchè siamo convinti che con lui faremmo ancora centro. Con il Piceno Cinema Festival ha creato un ponte importante tra la città e il cinema".

Le emozioni vissute nel girare il corto sono state raccontate da Niccolò Scarnato: "Il film racconta del timore del Dopo di noi, Poterlo fare in maniera non banale è stato potente: fa capire che è un timore per i genitori, ma anche per i figli". "Il corto insegna che bisogna guardare avanti, distaccarci dal retaggio di preconcetti e cercare di conoscere a fondo delle realtà. Questa è una storia poetica", è stato il pensiero del famoso attore Lorenzo Flaherty, tra i protagonisti del corto.

Per Marco Trionfante "bisogna dimostrare di saper fare formazione. Abbiamo coinvolto anche attori dell’accademia Aifas che già lavorano a livello di professionismo". Preziosa, inoltre, la partecipazione degli allievi del Liceo Rosetti e del Liceo Licini-Orsini. Nello staff tecnico guidato da Trionfante, attore e regista, che nel corto firma anche la sceneggiatura con Giulio Troli, sono presenti figure di eccellenza del panorama cinematografico italiano: direttore della fotografia è Alessio Ciaffardoni, (ha lavorato con Paolo Sorrentino, Edoardo De Angelis, Antonio Albanese), aiuto regista Alessio Piretti (Un medico in famiglia, I Cesaroni); montaggio e post produzione a cura di Esmeralda Calabria, figura di riferimento dei massimi registi italiani, coloring della Pgrade e musiche originali di Cristiano Corradetti.

Stefania Mezzina